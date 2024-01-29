В Wildberries прокомментировали информацию об обысках у Бакальчук В Wildberries опровергли информацию об обысках в квартире Татьяны Бакальчук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Бакальчук

Информация об обысках в квартире основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Отмечается, что никакого изъятия документов ни дома у гендиректора, ни в офисе не проводилось.

Распространяемая некоторыми интернет-площадками информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и генерального директора компании Татьяны Бакальчук не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга. При этом она подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин пожара и оказывает всяческое содействие следствию.

Крупный пожар на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах произошел 13 января. В момент инцидента в здании находилось около 1200 человек, официальная информация о пострадавших не поступала. Горящий склад попал на видео, снятое пассажирами летевшего в Петербург самолета. Склад выгорел полностью менее чем за два часа, возбуждено уголовное дело.

Спустя неделю после инцидента на связь впервые вышла генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Она опубликовала видеообращение к продавцам, партнерам и клиентам, в котором поблагодарила всех за поддержку компании в сложный период, а также заверила, что пожар стал испытанием и для предприятия, и для нее лично.