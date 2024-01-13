Горящий склад Wildberries в Шушарах сняли на видео из иллюминатора самолета

Фото: МЧС РФ

Появилось видео с горящим складом Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом, снятым из иллюминатора самолета. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно, что весь складской комплекс объят огнем.

Пожару присвоили максимальный, пятый уровень сложности. Над горящим складом поднялось густое облако черного дыма.

Еще одно видео из самолета опубликовал Telegram-канал Readovka. Кадры сняты незадолго до посадки борта в аэропорту Пулково, на них также видно полыхающий склад WIldberries.

Огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров. По данным Telegram-канала SHOT, в качестве одной из версий пожара на складе Wildberries рассматривается поджог.

По информации Mash, огонь мог вспыхнуть в одном из помещений с холодильным оборудованием. По словам очевидцев, возгорание распространилось очень быстро.

В Wildberries уже пообещали компенсировать продавцам стоимость сгоревших товаров на складе в Шушарах. Покупателям также вернут деньги за оплаченные заказы, а товары, которые хранились на складе, будут скрыты с витрины маркетплейса.

Также было опубликовано видео, как работники склада покидали здание во время пожара. Паники среди людей не наблюдалось.