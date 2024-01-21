Гендиректор Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах Гендиректор Wildberries Бакальчук: пожар в Шушарах стал большим испытанием

Фото: t.me/mchs_official

Генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук записала видеообращение к продавцам, партнерам и клиентам спустя неделю после пожара на складе компании в Шушарах. В Telegram-канале компании она выразила благодарность всем, кто поддерживает маркетплейс в сложный период, а также заверила, что пожар стал испытанием и для предприятия, и для нее лично.

Самое главное, что все живы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы скорее восстановить логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства, — добавила она.

Крупный пожар случился на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах на прошлой неделе. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад сняли на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург. Уточнялось, что склад выгорел полностью менее чем за два часа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что товар, хранившийся на сгоревшем складе в Шушарах, был застрахован на время хранения и транспортировки. В компании подчеркнули, что в целом вопрос страхования не влияет на обязательства перед партнерами.

Также Wildberries уже анонсировала реконструкцию сгоревшего склада для полного восстановления логистики в регионе. Представители организации добавили, что сейчас компания оценивает необходимый объем инвестиций.