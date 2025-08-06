Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 22:39

Взрыв украинского дрона произошел около группы детей под Белгородом

Гладков: четыре подростка пострадали при взрыве дрона ВСУ под Белгородом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Белгородской области произошел взрыв дрона Вооруженных сил Украины, в результате которого пострадали четверо детей. Инцидент случился в поселке Октябрьский, где беспилотник сдетонировал вблизи коммерческого объекта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадали четверо подростков, — написал глава области.

По уточненным данным, жертвами инцидента стали 17-летний юноша и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет. Все они получили баротравмы — повреждения, вызванные резким перепадом давления при взрыве. Медики оперативно оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, однако подростки отказались от предложенной госпитализации.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. В регионе продолжает сохраняться напряженная обстановка из-за регулярных обстрелов и атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в течение дня сбили и подавили три украинских беспилотника на территории Смоленской области. Глава региона Василий Анохин рассказал, что в результате атаки ВСУ обошлось без жертв и пострадавших.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
взрывы
подростки
