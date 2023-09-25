Выросло число жертв взрыва на АЗС в Махачкале После взрыва на АЗС в Махачкале скончались 36 человек

Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале, который произошел еще 14 августа, выросло до 36. Один из пострадавших скончался в Москве после длительного лечения, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Дагестана. Погибший находился в реанимации.

Один из пострадавших в результате взрыва на окраине Махачкалы, который был эвакуирован в лечебное учреждение Москвы, скончался в реанимации. Общее количество жертв ЧП выросло до 36, – сообщила глава пресс-службы ведомства Зарина Агмадова.

По данным Telegram-канала Mash, погибший — это 19-летний Тагир Исабеков. Больше месяца он находился в столичной реанимации, где врачи боролись за его жизнь.

Вечером 14 августа взрыв прогремел на автозаправке в Махачкале. По предварительной информации, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности — рядом с функционирующей АЗС находился автосервис. Более 80 человек пострадали, повреждения получили десятки жилых домов и гостиница.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».