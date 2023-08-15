Стала известна причина взрыва на АЗС в Махачкале Mash: причиной взрыва на АЗС в Махачкале стало нарушение техники безопасности

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

По версии следователей, взрыв на заправке в Махачкале произошел из-за обслуживания автомобилей рядом с АЗС. Инцидент, в результате которого погибли и пострадали люди, случился на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, — сказано на сайте следственного управления Следственного комитета по Республике Дагестан.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего. К ликвидации ЧП были привлечены более 70 человек и 20 единиц техники. На данный момент пожар на заправке уже потушен.

Ранее стало известно, что в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале количество жертв увеличилось до 12 человек, двое из которых — дети. Также 50 человек получили различные травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в крупных стационарах Махачкалы. Министерство здравоохранения Дагестана также попросило граждан перенести визиты на станцию переливания крови на следующий день, указывая на достаточные запасы крови и большое количество потенциальных доноров.