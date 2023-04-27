Выброс хлора произошел в российском городе Кировский губернатор Соколов сообщил о выбросе хлора в Кирово-Чепецке

Фото: Станислав Савин/РИА Новости

В городе Кирово-Чепецке произошел выброс хлора, жители при этом не пострадали, сообщил в Telegram глава Кировской области Александр Соколов. Он добавил, что поручил провести проверку и детально проанализировать причины случившегося.

По словам губернатора, инцидент произошел утром 27 апреля. Резких запах ощущался в районе автозаправки.

Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет. На месте работают все профильные службы, — написал глава региона.

Он также сообщил, что в связи с произошедшим в городе проводиться заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, а 28 апреля инцидент будет разбираться на областной комиссии. В ее заседании примут участие представители всех служб и директора предприятий.

Ранее сообщалось, что в Братске на одном из предприятий произошла утечка двуокиси хлора. В результате пострадали пять человек, четверым из них потребовалась медицинская помощь. Мэр Сергей Серебренников отметил, что утечка была оперативно устранена, поэтому опасности для горожан не возникло.