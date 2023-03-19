Пять человек пострадали при утечке двуокиси хлора на заводе в Братске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На одном из предприятий Братска произошла утечка двуокиси хлора, в результате чего пострадали пять человек, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета по Иркутской области. Инцидент произошел вечером 18 марта, причиной утечки химвещества стал свищ в трубе. Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Вечером 18 марта на одном из предприятий г. Братска из-за свища в трубе произошел выброс двуокиси хлора, в результате чего пострадали пять человек, — говорится в сообщении.

Мэр города Сергей Серебренников в своем Telegram-канале сообщил, что утечка вещества произошла на территории Братского ЛПК в подземном переходе между цехами. По его информации, угрозы для жителей города не возникло, утечка была оперативно устранена. Четыре сотрудника предприятия обратились за медпомощью.

В январе прошлого года на японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка раствора, необходимого для поддержания ледяной стены под аварийной станцией. Было потеряно не менее четырех тонн раствора. Специалисты станции заявляли, что причиной могло стать повреждение одной из труб.