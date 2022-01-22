В Японии на АЭС «Фукусима-1» произошла утечка раствора, необходимого для поддержания ледяной стены под аварийной станцией. Потеряно не менее 4 тонн раствора. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, утечка из специальных баков была обнаружена ещё на прошлой неделе. Специалисты станции полагают, что причиной могло стать повреждение одной из труб. Сейчас ведутся работы по поиску и устранению неисправности.

Так называемая ледяная стена под АЭС была создана в 2016 году. Она окружает станцию полностью и блокирует приток грунтовых вод, попадающих под здания реакторов и смешивающихся с радиоактивной жидкостью. Стоимость создания барьера составила более $300 млн.

Авария на АЭС «Фукусима» произошла в марте 2011 года. Тогда удар цунами стал причиной поломки системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в трёх энергоблоках расплавилось топливо и прожгло защитные корпуса реакторов. Одновременно с этим произошёл взрыв водорода и выброс значительного количества радиоактивных веществ. Это привело к заражению прилегающего к станции района.

Сейчас на станции ведутся ликвидационные работы, дезактивируется пострадавшая территория. Полной ликвидации аварии планируется достичь к 2040 году.

Ранее в Германии 31 декабря 2021 года прекратили свою работу три из шести действующих атомных электростанций. Закрывающиеся АЭС расположены недалеко от Гамбурга и Мюнхена. Они начали функционировать ещё в середине 80-х годов прошлого века. Станции предоставляли электричество в миллионы немецких домов на протяжении этих десятилетий.