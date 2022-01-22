В Японии на АЭС «Фукусима-1» произошла утечка раствора, необходимого для поддержания ледяной стены под аварийной станцией. Потеряно не менее 4 тонн раствора. Об этом сообщает телеканал NHK.
По данным телеканала, утечка из специальных баков была
Так называемая ледяная стена под АЭС была создана в 2016 году. Она окружает станцию полностью и блокирует приток грунтовых вод, попадающих под здания реакторов и смешивающихся с радиоактивной жидкостью. Стоимость создания барьера составила более $300 млн.
Авария на АЭС «Фукусима» произошла в марте 2011 года. Тогда удар цунами стал причиной поломки системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в трёх энергоблоках расплавилось топливо и прожгло защитные корпуса реакторов. Одновременно с этим произошёл взрыв водорода и выброс значительного количества радиоактивных веществ. Это привело к заражению прилегающего к станции района.
Сейчас на станции ведутся ликвидационные работы, дезактивируется пострадавшая территория. Полной ликвидации аварии планируется достичь к 2040 году.
Ранее в Германии 31 декабря 2021 года прекратили свою работу три из шести действующих атомных электростанций. Закрывающиеся АЭС расположены недалеко от Гамбурга и Мюнхена. Они начали функционировать ещё в середине 80-х годов прошлого века. Станции предоставляли электричество в миллионы немецких домов на протяжении этих десятилетий.