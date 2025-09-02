Военнослужащие ВСУ попытались штурмом взять село Запорожское в Днепропетровской области, которое ВС РФ освободили 25 августа, сообщил разведчик группировки «Восток» с позывным Вепрь. В беседе с РИА Новости он отметил, что противник потерял три единицы бронетехники и до 18 военнослужащих. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

ВСУ попытались атаковать населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области. Сегодня попытались приехать и поставить флаг. Попытка провалилась, вээсушники даже до села не доехали, сожгли на подходе, — рассказал он.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВС РФ расширили зону контроля в районе Константиновки ДНР. По его словам, ситуация на Константиновском направлении развивается в пользу российских сил. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее боец 57-й бригады с позывным Алмаз сообщил, что подразделения российской группировки войск «Восток» отразили несколько атак диверсионных групп ВСУ, пытавшихся взять контроль над дорогой в освобожденном селе Запорожском Днепропетровской области. По его словам, украинской армии важно отбить этот населенный пункт, чтобы взять под контроль пути снабжения группировки ВСУ в поселке Камышеваха. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.