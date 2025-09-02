Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:28

ВСУ пытались взять штурмом освобожденное село

Разведчик Вепрь: ВСУ потерпели поражение при попытке зайти в Запорожское

ВС Украины ВС Украины Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие ВСУ попытались штурмом взять село Запорожское в Днепропетровской области, которое ВС РФ освободили 25 августа, сообщил разведчик группировки «Восток» с позывным Вепрь. В беседе с РИА Новости он отметил, что противник потерял три единицы бронетехники и до 18 военнослужащих. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

ВСУ попытались атаковать населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области. Сегодня попытались приехать и поставить флаг. Попытка провалилась, вээсушники даже до села не доехали, сожгли на подходе, — рассказал он.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВС РФ расширили зону контроля в районе Константиновки ДНР. По его словам, ситуация на Константиновском направлении развивается в пользу российских сил. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее боец 57-й бригады с позывным Алмаз сообщил, что подразделения российской группировки войск «Восток» отразили несколько атак диверсионных групп ВСУ, пытавшихся взять контроль над дорогой в освобожденном селе Запорожском Днепропетровской области. По его словам, украинской армии важно отбить этот населенный пункт, чтобы взять под контроль пути снабжения группировки ВСУ в поселке Камышеваха. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.

ВСУ
Днепропетровская область
общество
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»
В России зафиксировали двукратный рост спроса на туры в Китай
Побег террористов из СИЗО на Урале привел к федеральному розыску
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
Убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин
Дочь Заворотнюк пошла в первый класс
Во ФСИН отреагировали на сообщения о самочувствии Стрелкова
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.