ВСУ предприняли еще одну попытку ударить по России беспилотниками Слюсарь: ПВО отразила атаку ВСУ в Ростовской области

В Ростовской области успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Тарасовском и Шолоховском районах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Ночью наши военные отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Тарасовском и Шолоховском районах. По оперативным данным, обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали, — написал Слюсарь.

Ранее губернатор региона Андрей Бочаров информировал, что силы противовоздушной обороны сработали на территории Волгоградской области, российские средства отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, никто не пострадал. При этом на железнодорожные пути упал невзорвавшийся БПЛА, поэтому движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района ограничено.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что над регионом уничтожили свыше 25 БПЛА. В больницах остаются трое из четырех пострадавших. Одна женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.