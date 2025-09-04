Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 16:13

ВСУ атаковали рейсовый автобус в российском регионе

Богомаз: один человек ранен в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек ранен в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло на дороге между населенными пунктами Соловьевка и Каменский Хутор. Губернатор отметил, что ранения получил водитель, его доставили в больницу. Пассажиров в салоне автобуса не было.

ВСУ целенаправленно атаковали FPV — дронами рейсовый автобус на автодороге между населенными пунктами Соловьевка и Каменский Хутор Климовского района, — написал Богомаз.

Глава региона добавил, что в селе Чуровичи ВСУ также атаковали автотранспорт, никто не пострадал. Кроме того, в населенном пункте Бровничи украинские военные нанесли удар по комбайну, механизатор получил легкую контузию.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ атаковали село Большое Солдатское с помощью 12 беспилотников. Он отметил, что в результате удара сгорел частный дом, также повреждено административное здание. Никто не пострадал.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО ликвидировали более 40 беспилотников ВСУ над регионами России и Черным морем. По информации ведомства, с полуночи и до шести часов утра атаке подверглись три региона страны.

Россия
Брянская область
Александр Богомаз
атаки
ВСУ
