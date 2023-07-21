ВС РФ «обстреляли» позиции ВСУ агитационными листовками

Фото: Dmytro Smoliyenko / Global Look Press

Артиллеристы Центрального военного округа обстреляли позиции украинской армии на Краснолиманском направлении агитационными листовками с призывом не участвовать в боевых действиях, сообщили в Минобороны России. Для этого используются БМ-21 «Град».

Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) провели залистование позиций противника, применив 122-мм агитационные снаряды на Краснолиманском направлении, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Для «доставки» агитационных листовок применяется специальные реактивные боеприпасы для БМ-21. Вместо поражающих элементов туда загружены бумажные рулоны количеством более одной тысячи штук. В сообщении сказано о добровольном сложении оружия и сдаче в плен, что предотвратит бессмысленное кровопролитие в боях.

Таймеры разрыва боеприпаса настроены на определенное время, в зависимости от дальности расстояния до цели. Листовки разбрасываются на площади более одного квадратного километра.

Ранее глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что медленные темпы контрнаступления ВСУ были ожидаемы. По его словам, это не должно вызывать удивления.