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07 июля 2025 в 07:13

РСЗО «Ураган» усыпала позиции ВСУ тысячами листовок с призывом сдаться

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» Фото: МО РФ

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» Вооруженных сил России отправил тысячи агитационных листовок с призывом сложить оружие на позиции украинских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, это произошло на Красноармейском направлении, передает ТАСС.

На Красноармейском направлении военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» выполнили залистование позиций ВСУ специально разработанными агитационными листовками с призывом к добровольной сдаче в плен российским подразделениям, — говорится в сообщении.

Ранее командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка рассказал, что российские войска взяли в плен женщину — оператора БПЛА украинской армии в Сумской области. По его словам, военнослужащая находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Она погибла при минометном обстреле. В МО РФ это не комментировали.

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