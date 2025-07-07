РСЗО «Ураган» усыпала позиции ВСУ тысячами листовок с призывом сдаться

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» Вооруженных сил России отправил тысячи агитационных листовок с призывом сложить оружие на позиции украинских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, это произошло на Красноармейском направлении, передает ТАСС.

На Красноармейском направлении военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» выполнили залистование позиций ВСУ специально разработанными агитационными листовками с призывом к добровольной сдаче в плен российским подразделениям, — говорится в сообщении.

Ранее командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка рассказал, что российские войска взяли в плен женщину — оператора БПЛА украинской армии в Сумской области. По его словам, военнослужащая находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Она погибла при минометном обстреле. В МО РФ это не комментировали.