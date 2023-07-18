Врачи в Петербурге опровергли обвинение в удалении почек у новорожденной

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Жительница Петербурга обвинила врачей в смерти своей новорожденной дочери, кроме того, по ее словам, медики незаконно удалили девочке почки, сообщает СМИ. По информации издания, женщина потребовала привлечь к ответственности врачей Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России, однако в пресс-службе учреждения заявили, что почки ребенку не удаляли.

Как сообщает СМИ, женщина обратилась в полицию 17 июля с заявлением о том, что медики приложили недостаточно усилий для спасения ее ребенка, а также удалили девочке почки без согласия на то родителей.

Уточняется, что девочка родилась в тяжелом состоянии, при этом в течение нескольких месяцев ей не могли поставить точный диагноз. В феврале ребенка поместили в отделение реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Педиатрического университета, где у него было диагностировано генетическое заболевание, хроническая почечная недостаточность и артериальная гипертензия. Девочка была прооперирована, однако впоследствии скончалась.

В отделении реанимации ребенок получал максимальную помощь, на его спасение были направлены все возможные ресурсы. У пациента, в частности, не работали почки, но никаких решений об их удалении не принималось, — заверили в университете.

Обвинения в университете назвали необоснованными и обратились в правоохранительные и следственные органы с просьбой дать правовую оценку ситуации.

Ранее терапевт-иммунолог Ирина Ярцева посоветовала для снижения риска образования камней в почках пересмотреть рацион питания. Врач порекомендовала сократить потребление белка, кальция и соли.