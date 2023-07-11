E1.RU: пьяный мужчина выбросил годовалого ребенка из окна в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге пьяный мужчина выкинул из окна пятого этажа общежития годовалого ребенка, сообщает портал E1.RU со ссылкой на соседей. По их словам, пьяная мать, являющаяся сожительницей мужчины, в это время спала. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Мужчина выкинул годовалого ребенка с пятого этажа, когда мать спала рядом. Ребенка в больницу забрала скорая, — рассказал местный житель.

В правоохранительных органах заявили, что ребенок сам выпал из открытого настежь окна, когда играл на диване, а пьяные мать с сожителем спали. По данным следствия, в семье также воспитывается старшая дочь, которая на тот момент находилась в квартире.

В конце мая на 2-й Песчаной улице в Москве двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и скончалась на месте. В столичной прокуратуре заявили, что в этот момент отец ребенка находился дома.

Ранее в Москве двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома по улице Большая Черкизовская. Ребенок был госпитализирован. По данным прокуратуры, родители на некоторое время оставили несовершеннолетнего без присмотра. Он залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.