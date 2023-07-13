Врачи спасли зрение девочке после попадания дротика в глаз В Бурятии врачи спасли зрение девочке после попадания дротика в глаз

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Бурятии врачи спасли зрение девочке, которая получила травму во время игры в дартс. Острый наконечник дротика попал в глаз ребенку три года назад. Пострадавшая была срочно госпитализирована в офтальмологическое отделение Детской республиканской клинической больницы, где девочке диагностировали тяжелое ранение глаза с повреждением хрусталика, сообщает KP.RU.

Лечение проводилось в несколько этапов. Сначала врачи удалили травматическую катаракту и провели противовоспалительную терапию. После этого пострадавшую стали подготавливать к имплантации искусственной линзы.

Врачи-офтальмологи провели имплантацию мягкой интраокулярной линзы в правый глаз. Послеоперационный период протекает без осложнений, — отметили в больнице.

Специалисты дают благоприятные прогнозы о дальнейшем состоянии ребенка. На данный момент зрение у девочки заметно улучшилось.

Медики Раменской больницы скорой помощи ранее спасли 31-летнего мужчину, потерявшего полтора литра крови из-за ранения шеи. Хирург Михаил Кошелев объяснил, что горлышком разбитой бутылки пациенту повредили наружную и внутреннюю яремные вены, а также позвоночную артерию. По его словам, специалисты провели хирургическую обработку, затем ушили вены и артерии.