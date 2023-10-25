Вор прорыл нору на кухню жильцов пятиэтажки и украл 230 тысяч рублей В Петербурге мужчина выкопал подземный тоннель и ограбил квартиру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге вор забрался в квартиру жилого дома по лазу, который проделал в полу, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, таким необычным способом мужчина украл почти 230 тысяч рублей.

Как передает «Mash на Мойке», преступник проник в квартиру через дыру в кухонном полу, когда хозяев не было дома. Он вынес валюту и драгоценности, но уже спустя два часа его задержали. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следователи проводят допросы.

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