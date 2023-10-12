Москвичка украла из винного бара игрушечную машину за 167 тысяч рублей

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Владельцы одного из столичных винных баров обратились в полицию с просьбой найти и наказать женщину, которая украла из их заведения элемент декора стоимостью 167 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza. В один из сентябрьских дней женщина в компании трех подруг перед уходом прихватила с собой игрушечную модель иномарки Volkswagen Käfer, которая стояла на подоконнике заведения.

Пропажу сотрудники обнаружили не сразу. Но когда не нашли модель на прежнем месте, подняли все записи с камер видеонаблюдения. Женщина отвернулась от камеры в момент, когда собирала свои вещи, но незаметно взять сувенир ей не удалось.

Ранее в подмосковном Долгопрудном местная жительница украла из магазина 15 банок шоколадной пасты «Нутелла», после чего спокойно прошла мимо сотрудников и кассы и отправилась домой. Пропажу заметили лишь спустя некоторое время. Ущерб магазину составил чуть менее четырех тысяч рублей. Если в отношении женщины возбудят уголовное дело, то ей может грозить до двух лет колонии.

Ранее в Ставропольском крае мужчина украл из магазина ящик водки с 14 бутылками. На место происшествия приехали полицейские, которые попытались задержать подозреваемого. Злоумышленник, однако, сдаваться не собирался и напал на сотрудников. Двое из них были госпитализированы с травмами. На обвиняемого составили административные протоколы.