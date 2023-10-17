Внук украл у бабушки 500 тысяч рублей и подкинул ей билеты банка приколов В КЧР внук подменил 500 тысяч рублей из сейфа бабушки на билеты банка приколов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Карачаево-Черкесии 17-летний местный житель украл из сейфа бабушки деньги и украшения, после чего подкинул туда билеты банка приколов, сообщает МВД Медиа. Общая сумма ущерба составила 515 тысяч рублей. Подросток находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что внук 70-летней женщины периодически брал из хранилища бабушки средства и заменял их сувенирными банкнотами. Похищенные деньги он тратил с друзьями на развлечения и покупку вещей. Когда в сейфе закончились наличные средства общей суммой полмиллиона рублей, он похитил у бабушки украшения и сдал их в ломбард, тоже потратив вырученные средства.

Ранее под Красноярском девушка ограбила пенсионерку с помощью куриного яйца. Пожилая жительница Минусинска отдала мошеннице более 136 тысяч рублей, чтобы снять с денег порчу. Как заявили в региональном управлении МВД, злоумышленница представилась целительницей и ввела женщину в заблуждение, использовав яйцо с мертвым цыпленком внутри. Обманутая пенсионерка, осознав факт кражи, обратилась в полицию. 27-летнюю мошенницу уже задержали, но похищенные деньги она успела потратить.