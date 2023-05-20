Военный попытался выдать за суицид убийство беременной жены в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военный, выпавший ранее из окна отеля «Вертикаль» в Санкт-Петербурге, признался, что найденная в номере гостиницы беременная супруга с перерезанным горлом была убита именно им, передает «Фонтанка». 30-летний мужчина был госпитализирован 18 мая с множественными травмами. В номере отеля находилась записка, в которой якобы от лица убитой 38-летней женщины изложено намерение совершить самоубийство.

20 мая мужчину впервые допросили следователи. Он сразу признался, что хотел скрыть убийство супруги, которую зарезал сам, представив произошедшее как суицид. Против этой версии говорило то, что одно из ранений на теле беременной женщины было обнаружено на задней стороне шеи, а записка была написана с разными родовыми окончаниями.

Известно, что мужчина убил жену из-за неверности. По его словам, супруга сообщила ему, что он не является отцом ребенка, которого она вынашивает. Также известно, что мужчина прибыл из зоны проведения спецоперации.

Ранее двоих сотрудников Росгвардии заподозрили в убийстве 19-летней девушки в подмосковной Балашихе. Обнаженное тело погибшей нашли в подъезде одного из жилых домов. По предварительной информации, причиной ее смерти стало удушение, следствие устанавливает мотив убийства и обстоятельства его совершения.