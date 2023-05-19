Тело беременной с перерезанным горлом нашли в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в номере одного из отелей Петроградского района нашли труп 38-летней беременной женщины с перерезанным горлом. Под окнами гостиницы также обнаружили мужчину, который выпал из окна седьмого этажа, но остался жив, рассказал СМИ источник в правоохранительных органах.

Как уточняет издание, о трагедии сообщили в дежурную часть, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили окровавленное тело женщины в номере и 30-летнего постояльца отеля под окнами. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

Выпавший из окна мужчина был госпитализирован в Елизаветинскую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

В подмосковной Балашихе ранее двоих сотрудников Росгвардии заподозрили в убийстве 19-летней девушки. Обнаженное тело погибшей нашли в подъезде одного из жилых домов. По предварительной информации, причиной ее смерти стало удушение, следствие устанавливает мотив убийства и обстоятельства его совершения.

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