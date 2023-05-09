«112»: двух сотрудников Росгвардии заподозрили в убийстве девушки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что двоих сотрудников Росгвардии заподозрили в убийстве 19-летней девушки в подмосковной Балашихе. По сведениям канала, они задержаны и в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Канал уточняет, что речь идет о заместителе командира взвода Павле М. и сержанте Андрее И. По информации «112», в отношении них возбуждено уголовное дело.

Как стало известно каналу, обнаженное тело погибшей девушки было найдено в одном из многоэтажных домов по улице Калинина. По предварительным данным, причиной ее смерти стало удушение. «112» сообщает, что следствие устанавливает мотив убийства и обстоятельства его совершения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали сотрудника СИЗО в звании прапорщика, по подозрению в убийстве девушки. Предполагается, что преступление было совершено на почве ревности. По предварительным данным, между прапорщиков и девушкой произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил ее ножом в шею.