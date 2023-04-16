В Подмосковье сотрудника СИЗО задержали за убийство «112»: В Подмосковье задержали сотрудника СИЗО, зарезавшего девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области задержан сотрудник следственного изолятора в звании прапорщика, его подозревают в убийстве девушки, сообщает Telegram-канал «112». Предполагается, что преступление было совершено на почве ревности.

Конфликт между прапорщиком и девушкой произошел в селе Подолино неподалеку от города Химки. В ходе ссоры мужчина ударил свою знакомую ножом в шею.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области 70-летний пенсионер зарезал своего 35-летнего неродного внука. По его словам, тот в течение последних нескольких лет злоупотреблял алкоголем и вес асоциальный образ жизни. Во время очередной ссоры по этому поводу пенсионер взял нож и смертельно ранил мужчину. После этого он сам сообщил о произошедшем в полицию.

В центре Краснодара от рук неизвестного злоумышленника погиб 19-летний местный житель, продававший игровую приставку Sony PlayStation. Тот зарезал молодого человека во время совершения сделки. После убийства он сбежал с места преступления, похитив не только консоль, но и ноутбук, а также голосовой помощник «Алиса».