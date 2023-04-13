В Краснодаре неизвестный зарезал 19-летнего продавца Sony PlayStation

Фото: shutterstock.com

В центре Краснодара утром 13 апреля произошло убийство, передает Telegram-канал Kub Mash. 19-летний молодой человек, предлагавший на продажу свою Sony PlayStation, был беспощадно зарезан неустановленным преступником.

Инцидент произошел на Октябрьской улице. Молодой человек разместил в соцсетях объявление о продаже игровой приставки. Через некоторое время на место прибыл предполагаемый покупатель. Однако вместо покупки консоли неизвестный в маске атаковал парня ножом. После злоумышленник украл не только PlayStation, но и другие ценные вещи — голосовой помощник «Алиса» и ноутбук.

Сестра убитого, прибывшая домой вечером, обнаружила его труп. Она сразу позвонила в полицию, и было начато расследование этого преступления.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали 29-летний мужчина убил свою 31-летнюю партнершу во время пьяной ссоры на улице. Он нанес ей несколько ударов в голову и в живот. Видеозапись с камеры наблюдения, на которой общая знакомая пытается спасти девушку от партнера, оказалась в Сети. На ней же видно, как мужчина наносит девушке смертельный удар в голову.

В ночь на 18 марта житель Омска зарезал своего приятеля после того, как тот назвал его подкаблучником. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве арестован. Убитым оказался 29-летний местный фанат хоккейного клуба «Авангард». Подозреваемым в убийстве значится инженером-технологом крупного предприятия в Омской области.