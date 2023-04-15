Пенсионер зарезал внука за пьянство В Великом Устюге 70-летний мужчина зарезал неродного внука за пьянство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великом Устюге 70-летний местный житель убил неродного внука за пьянство, сообщается на сайте управления СКР по Вологодской области. О совершенном преступлении мужчина сообщил в полицию сам, он задержан в качестве подозреваемого.

На допросе пенсионер рассказал, что 35-летний внук его умершей жены проживал вместе с ним в течение последних нескольких лет. При этом он злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Вечером 14 апреля мужчина в очередной раз вернулся домой пьяным, это послужило поводом для ссоры, в ходе которой пенсионер взял нож и смертельно ранил его.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Для установления всех обстоятельств произошедшего следствием назначены судебные экспертизы, а также ведется допрос лиц, чьи показания могут иметь значение для расследования.

Ранее в центре Краснодара был убит 19-летний юноша. Он разместил в соцсетях объявление о продаже игровой консоли Sony PlayStation и при совершении сделки его зарезал предполагаемый покупатель. После убийства злоумышленник похитил у жертвы приставку, ноутбук и голосовой помощник «Алиса» и скрылся с места преступления.