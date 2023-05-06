Москвич зарубил топором 87-летнюю мать Прокуратура: в ЮЗАО обнаружено тело 87-летней женщины с рублеными ранами

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Москве на улице Профсоюзной обнаружено тело 87-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде рубленых ран. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. В совершении преступления подозревается сын погибшей.

По имеющимся данным, мужчина 1963 года рождения задержан.

Расследование происшествия взято на контроль Черемушкинской межрайонной прокуратурой. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в результате чего будут приняты необходимые процессуальные решения, в том числе возбуждение уголовного дела по факту убийства и привлечение подозреваемого к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что мать троих детей была задержана в Москве по подозрению в причастности к жестокому убийству, совершенному около 30 лет назад в Иркутске. Ее смогли распознать камеры наблюдения. 29 декабря 1994 года в результате пьяной ссоры задержанная вместе с подругой совершила жестокое убийство 17-летней девушки.

Также в Санкт-Петербурге был задержан 27-летний повар одного из выборгских ресторанов, который в декабре прошлого года убил своего знакомого и разбросал останки своей жертвы по всему городу.