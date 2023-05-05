Повар-расчленитель раскидал по Выборгу части тела и был задержан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали повара-расчленителя, который разбросал останки своей жертвы в Выборге, сообщает «Фонтанка». С февраля по май сотрудники правоохранительных органов находили части тела, однако установить личность погибшего не смогли.

По информации «Фонтанки», вечером 4 мая оперативники уголовного розыска встретились с подозреваемым — 27-летним местным жителем. После этого они пришли в съемную квартиру подозреваемого, где обнаружили следы крови.

Мужчина подробно рассказал полиции, за что разделал знакомого поварским топориком. Он сообщил, что в начале декабря 2022 года поссорился с товарищем, а во время перепалки разрезал ему горло. После этого, по словам мужчины, он в течение двух дней расчленял тело, а затем разбрасывал останки по городу.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Ему вменяется убийство.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток обнаружил расчлененный труп, разложенный по трем пакетам. На него парень наткнулся 1 мая в гаражах у стадиона Выборгского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации.