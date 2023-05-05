В Москве по камерам задержали женщину за убийство 30-летней давности Женщину-убийцу из Иркутска нашли спустя 30 лет в Москве благодаря камерам распознавания лиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать троих детей задержана в Москве по подозрению в причастности к жестокому убийству, совершенному около 30 лет назад в Иркутске, сообщает KP.RU. Как рассказал изданию руководитель следственного отдела по Ленинскому району Иркутска подполковник юстиции Лаврентий Мантыков, женщина за это время оформила гражданство Таджикистана и полностью сменила имя, однако после переезда в Москву ее смогли распознать камеры наблюдения.

Следователь пояснил, что 29 декабря 1994 года в результате пьяной ссоры задержанная вместе с подругой совершила жестокое убийство 17-летней девушки. Одна из убийц довольно быстро была задержана, вторая исчезла и с января 1995 года находилась в федеральном розыске.

Мантыков рассказал, что девушка уехала в Таджикистан, где получила гражданство, вышла замуж, полностью сменила имя и родила троих детей. В 2012 году она вернулась в Россию и поселилась в Москве, где несколько месяцев назад система распознавания лиц в уличных видеокамерах сравнила ее изображение со старой фотографией из уголовного дела в базе розыска. После задержания женщина призналась в совершении убийства, рассказав подробности.

Срок давности за совершенное преступление в данном случае не истекает. Максимальное наказание по нему составляет 15 лет лишения свободы, — отметил следователь Мантыков.

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