Водитель самосвала дважды нарушил ПДД и переехал самокатчика ДТП с участием самосвала и электросамоката произошло в Санкт-Петербурге

Фото: vk.com/ugibdd178

Авария с участием самосвала и электросамоката произошла на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения дважды и сбил самокатчика, тот погиб.

Грузовиком управлял 30-летний мужчина, являющийся гражданином Киргизии. Сначала он выехал на дорогу, где запрещено движение автомобилей весом более восьми тонн. После этого он совершил поворот со второго ряда. Тогда под самосвал угодил петербуржец, передвигающийся на электросамокате. Мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Местный житель предположил в соцсетях, что грузовик поворачивал с набережной в сторону метро «Новочеркасская», а самокатчик ехал прямо.

Фото: Соцсети

В Мытищинском городском округе Подмосковья тем временем погиб 15-летний подросток, катавшийся на электросамокате. Мальчик приехал в гости к друзьям из Москвы и выпросил у них транспортное средство. На электросамокате подросток разогнался слишком сильно и, не справившись с управлением, врезался в дерево. Он скончался от полученных травм по дороге в больницу.

В Анапе ранее самокатчик в костюме Человека-паука врезался в припаркованный автомобиль. Момент аварии запечатлели на камеру. На видео виновник отвлекся на прохожего, из-за чего врезался в машину.