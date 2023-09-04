В Мытищах подросток выпросил самокат и разбился, врезавшись в дерево В Мытищах подросток выпросил самокат и разбился, врезавшись в дерево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Мытищинском городском округе подмосковья разбился на электросамокате 15-летний подросток, сообщает MK.RU. Как отмечается, парень приехал в гости к друзьям из Москвы и выпросил у них транспортное средство, чтобы покататься.

Уточняется, что ребенок сильно разогнался, не справился с управлением и врезался в дерево. Он скончался по дороге в больницу.

Ранее сообщалось о трагедии с электросамокатом в Москве. Сотрудник службы доставки сбил на нем шестилетнего ребенка и скрылся с места происшествия. Ребенку понадобилась помощь медиков. Его мать рассказала, что курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал.

В понедельник, 4 сентября, стало известно, что депутаты комитета Госдумы по транспорту предложили ввести уголовную ответственность за ДТПс самокатами. По их мнению, такие изменения позволят привлекать к ответственности самокатчиков, причинивших тяжкий вред здоровью во время управления транспортом. Инициативу уже поддержали в общественном совете МВД по Москве.

Отмечается, что за последние годы количество ДТП с участием самокатов увеличилось на 181,9%. Возросло на 183% и количество пострадавших в таких происшествиях. Авторы инициативы предлагают ввести госномера. Они уверены, что это послужит снижению числа нарушений ПДД.