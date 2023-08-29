«Человек-паук» на электросамокате попал в ДТП в Анапе Электросамокатчик в костюме Человека-паука попал в ДТП в Анапе

Фото: NEWS.ru

В Анапе электросамокатчик в костюме Человека-паука попал в ДТП, врезавшись в припаркованный автомобиль. Авария попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Анапа Движение».

На кадрах видно, как человек, переодетый в супергероя комиксов Marvel, едет на электросамокате по односторонней дороге. В какой-то момент ему что-то кричит прохожий на обочине, самокатчик отвлекается и оборачивается, не замечая стоящий впереди автомобиль, в который врезается. От удара «Человек-паук» упал с самоката на проезжую часть, о его состоянии не уточняется.

28 августа в Москве сотрудник службы доставки на электровелосипеде сбил шестилетнего ребенка, после чего скрылся с места. ДТП произошло днем 28 августа, момент аварии попал на видео с камер наблюдения. Ребенку потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали.

Ранее в Париже городские власти обязали убрать с улиц все прокатные электросамокаты, аренда которых в столице Франции с 1 сентября будет запрещена. Решение приняли по итогам референдума среди парижан, организованного мэрией, на котором 89% участников проголосовали за запрет двухколесных транспортных средств. При этом частные компании-операторы, которые предоставляли их в прокат, раскритиковали решение властей, указав, что явка на референдуме составила лишь 7,46%, — из 1,38 млн человек, внесенных в избирательные списки, в голосовании приняли участие только 91,3 тысячи горожан.