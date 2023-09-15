Водитель мопеда погиб в жутком ДТП с грузовиком в Тюмени

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В Тюмени произошло ДТП с участием грузового автомобиля и мопеда, водитель которого скончался, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. Обстоятельства аварии уточняются.

Предварительно, в 19:45 в Тюмени 55-летний водитель грузовой машины Shacman при повороте на улицу Республики, 253, не уступил дорогу мопеду, двигающемуся во встречном направлении. В результате ДТП водитель мопеда погиб на месте, — заявили в ГИБДД.

Накануне водитель въехал в толпу людей в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе ребенок. По предварительной информации, пожилой мужчина ехал с женой и семилетней внучкой и в какой-то момент потерял сознание за рулем. Автомобиль врезался в легковушку, от удара машину отбросило в толпу.

Также в четверг, 14 сентября, в Санкт-Петербурге столкнулись десять автомобилей. Причиной массового ДТП стало растекшееся по дороге машинное масло.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре водитель самоката сбил няню с десятимесячным младенцем на пешеходном переходе. Как заявила мать пострадавшего ребенка, ее малыш сломал ключицу и ушиб правую руку, няня отделалась травмами шеи, плеча и большой гематомой на голове. В Сети появилось видео с места происшествия. Водитель самоката скрылся с места преступления.