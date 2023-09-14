Водитель потерял сознание и въехал в толпу людей в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Водитель потерял создание за рулем и въехал в толпу людей в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе ребенок, сообщил телеканал 78.

Инцидент произошел на пересечении Красносельского и Таллинского шоссе. По предварительной информации, пожилой мужчина ехал за рулем с женой и семилетней внучкой и в какой-то момент потерял сознание. Автомобиль врезался в легковушку, от удара машину отбросило в толпу.

Я ехал с Аннинского шоссе, на Красносельское поворачивал, и вдруг откуда ни возьмись выезжает машина, мне стирает бок, он влетел сюда и сбил пешехода, мужчину, — рассказал водитель легковушки.

Пешехода и пожилого мужчину доставили в больницу. У ребенка повреждены грудная клетка и челюсть.

Ранее стало известно, что один человек погиб и трое пострадали в результате автомобильной аварии на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. По данным журналистов, водитель «Газели» мог уснуть за рулем и врезаться в другую «Газель» и Chevrolet, которые попали в легкое ДТП. На месте аварии работали следователи. ДТП произошло на 28-м километре КАД недалеко от поселка Бугры. Уточняется, что одной из пострадавших оказалась 14-летняя девочка. Все раненые были госпитализированы.