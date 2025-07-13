Названа ситуация, когда водитель может уехать с места ДТП

Названа ситуация, когда водитель может уехать с места ДТП Юрист Шкуматов: покидать место ДТП разрешено для предотвращения затора

Водители в России получили право покидать место ДТП, чтобы предотвратить затор, объяснил РИА Новости руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Народного фронта Петр Шкуматов. Верховный суд подтвердил законность такого действия при соблюдении ряда условий.

По словам Шкуматова, отъезд с места аварии для освобождения проезжей части не означает автоматического лишения прав. Ключевое условие — предварительное выполнение всех обязательных действий по оформлению происшествия.

Эксперт выделил преимущества такого подхода: это защищает добросовестных водителей, стремящихся оперативно убрать машины для безопасности и восстановления потока, что снижает количество пробок и риск более тяжелых вторичных аварий. Кроме того, Шкуматов отметил, что наказание за оставление места ДТП (лишение прав до 1,5 года) было несоразмерно для мелких повреждений.

Отъезд с места ДТП не влечет автоматического лишения прав, водителю достаточно выполнить остальные обязательные действия: это фотовидеофиксация, знак аварийной остановки, обмен данными участников ДТП, — рассказал Шкуматов.

Однако эксперт указал и на минусы: отсутствие четких пределов допустимого перемещения (метры, минуты), что оставляет инспекторам пространство для субъективных оценок. Также перемещение машин может затруднить автотехническую экспертизу из-за исчезновения следов. Кроме того, появляется риск злоупотреблений со стороны недобросовестных водителей.

Арестованный за наезд на пятерых пешеходов на Бережковской набережной в Москве 23-летний студент ранее заявил, что скрылся с места аварии, поскольку «отказывался верить в происходящее». По словам молодого человека, после ДТП он поехал домой и выпил виски.