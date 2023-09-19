Во Владивостоке восстановили движение по дороге, на которой рухнул виадук

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Движение по дороге на выезде из Владивостока, где рабочие разбирали обрушенный грузовиком виадук, восстановлено в обоих направлениях, сообщили в правительстве Приморского края в Telegram-канале. Надземный пешеходный переход на выезде из Владивостока рухнул 18 сентября, сообщает РИА Новости.

Предположительно обрушение произошло из-за грузовика с полуприцепом-самосвалом, который проезжал под виадуком. В прокуратуре края агентству сообщили, что в происшествии пострадал лишь водитель грузовика. Он отправлен в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами. Снесенный грузовиком переход обрушился на подъезд к краевому центру от федеральной трассы Хабаровск—Владивосток, а не на саму трассу.

Восстановлено движение на трассе в оба направления, — отметили в правительстве Приморья.

Пролет виадука, который упал на дорогу, разделили на четыре части и убрали. Удалили и все «посторонние предметы».

Ранее сообщалось, что трое детей и девять взрослых получили травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон». 10 пострадавших доставлены в больницу. Авария произошла в ночь на 11 сентября на Кубани в Динском районе. На 22-м километре трассы столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой автомобиль.