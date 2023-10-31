Во Владивостоке мать пятилетнего ребенка заподозрили в его убийстве Прокуратура Приморья: во Владивостоке нашли тело ребенка с ножевыми ранениями

Фото: t.me/prosecutor_pk

Тело ребенка 2018 года рождения с ножевыми ранениями обнаружили утром 31 октября на улице Демьяна Бедного во Владивостоке, сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Приморского края. Ведомство считает, что к убийству мальчика может быть причастна его мать. Надзорный орган поставил на контроль расследование инцидента.

В результате осмотра места происшествия в доме на ул. Демьяна Бедного во Владивостоке предварительно установлено, что к гибели ребенка может быть причастна его мать 1978 года рождения. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования произошедшего, а также установление психического состояния подозреваемой, — говорится в сообщении.

Также прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в деятельности органов системы профилактики. По ее результатам ведомство даст оценку работе уполномоченных органов.

Ранее сообщалось, что в мае в Москве в одной из квартир на Рублевском шоссе было обнаружено тело ребенка 2018 года рождения с признаками насильственной смерти, сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры. По предварительным данным, подозреваемой в нанесении телесных повреждений, приведших к гибели мальчика, является его мать. Женщина находится под арестом.