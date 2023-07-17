Власти сообщили о наличии запасов ГСМ и продовольствия в Крыму

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Крым обеспечен топливом, продовольствием и промышленными товарами. Об этом сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян.

Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы, — сказала Элекчян.

Утром 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия. Оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Подробностей происшествия он не привел.

Жителей и гостей полуострова призвали воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативные маршруты через новые регионы.

В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

В РЖД сообщили, что поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию. При этом работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена.

Утром 16 июля силы ПВО отразили атаку беспилотников на Севастополь. В результате были нейтрализованы десять БПЛА. Во время атаки прекращалось движение паромов и катеров в Севастопольской бухте, позднее ограничения были сняты. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Ранее украинские власти взяли на себя ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года. Такое признание сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, после чего загорелись цистерны грузового поезда. В результате четыре человека погибли, обрушились два пролета автомобильной части моста.