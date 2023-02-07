Власти Ефремова объявили режим ЧС после взрыва в доме Глава администрации Балтабаев: режим ЧС ввели в Ефремове в связи со взрывом газа в доме

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Власти города Ефремова в Тульской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с обрушением подъезда дома, где взорвался газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Сергея Балтабаева. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек.

С нашей стороны объявлено ЧС со стороны города, губернатор сказал, что каждой семье, каждому пострадавшему будет оказана помощь, — сказал Балтабаев.

Он уточнил, что введен режим ЧС муниципального уровня.

По данным областной прокуратуры, взрыв произошел 7 февраля в пятиэтажном пятиподъездном жилом доме № 2 по улице Химиков в Ефремове. В результате обрушился первый подъезд дома. Жильцов эвакуировали, для них был организован пункт временного размещения. Как сообщили в МЧС, жертвами взрыва стали пять человек. Еще трое пострадали. Семерых удалось спасти.

По факту взрыва будет возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в экстренных службах уточнили, что взрыв газа произошел в съемной квартире на четвертом этаже.