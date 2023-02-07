Бастрыкин проконтролирует расследование взрыва жилого дома под Тулой СК проверит обстоятельства взрыва в жилом доме в Тульской области

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По факту взрыва в жилом доме в городе Ефремове Тульской области будет возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального СК. В ведомстве отметили, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего.

Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области в связи с обрушением части жилого дома в г. Ефремове возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — указано в сообщении.

В МЧС РФ также сообщили, что под завалами дома в Тульской области остается ещё один человек.

7 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что в Ефремове в одном из жилых домов из-за взрыва газа обрушился целый подъезд. Несколько квартир были полностью разрушены. Telegram-канал SHOT отметил, что местные жители вытащили из под завалов ребенка, не дожидаясь приезда спасателей.

Сообщалось, что в результате обрушения погибли четыре человека. В экстренных службах рассказали, что под завалами могут находиться до 10 жильцов. Также были госпитализированы три пострадавших. Прибывшим на место спасателям удалось спасти двух человек. Тульский губернатор Алексей Дюмин выехал к месту взрыва в Ефремове.