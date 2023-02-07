Четыре человека погибли при обрушении подъезда жилого дома под Тулой

Фото: Соцсети

В городе Ефремове Тульской области в одном из жилых домов из-за взрыва газа обрушился целый подъезд, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, в результате происшествия погибли четыре жителя дома, еще трое получили ранения. Несколько квартир были полностью разрушены.

Согласно предварительной информации, взрыв произошел на четвертом или пятом этаже. На месте работают экстренные службы. По словам спасателей, под завалами могут находиться люди. На опубликованных в Сети видео слышны крики и плач.

13 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. По данным МЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире никто не проживал. До этого сообщалось о похожем случае во Ржеве Тверской области. Там в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар, который привел к взрыву газа, погиб 67-летний житель дома.

Утром 10 января в четырехэтажном многоквартирном доме в селе Непецино произошел взрыв. Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв случился на первом этаже, возгорания не последовало. На фото с места происшествия, опубликованных ранее, видно, что ударной волной на нескольких этажах выбило окна, а в квартире, где произошел взрыв, разрушена стена.