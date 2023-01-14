Житель Ржева скончался при взрыве газа в квартире

Фото: t.me/prokuraturatverskoioblasti

В многоквартирном доме во Ржеве Тверской области произошел взрыв газа, сообщает региональный отдел прокуратуры в Telegram. В результате произошедшего скончался 67-летний житель дома, заявили в управлении Следственного комитета по Тверской области. По факту происшествия ведется проверка.

Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел ночью 14 января в доме на Советской площади во Ржеве. По данным ведомства, в одной из квартир произошел пожар, который и привел ко взрыву. После тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения, дополнили в СК. О состоянии других жителей дома не сообщается.

На место происшествия незамедлительно был организован выезд следственно- следственно-оперативной группы. Произведен детальный его осмотр. Следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — подчеркнули в СКР.

Накануне взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. По данным МЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире, где произошел инцидент, никто не проживал. Взрыв не задел соседние квартиры.

Ранее стало известно, что в четырехэтажном многоквартирном доме в селе Непецино утром 10 января произошел взрыв. Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв случился на первом этаже, возгорания не последовало. На фото с места происшествия, опубликованных ранее, видно, что ударной волной на нескольких этажах выбило окна, а в квартире, где произошел взрыв, разрушена стена.