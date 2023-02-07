Число погибших при обрушении подъезда дома под Тулой увеличилось до пяти

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Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Тульской области увеличилось до пяти человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Под завалами могут находиться до 10 жильцов. Также известно о госпитализации троих пострадавших. Тульский губернатор Алексей Дюмин выехал к месту взрыва в Ефремове.

Обнаружены тела пяти погибших. Еще два человека пострадали, но живы, — сказал собеседник агентства.

Представители МЧС позже сообщили, что на месте трагедии погибли четыре человека, пятерых удалось спасти, еще двое остаются под завалами.

7 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что в Ефремове в одном из жилых домов из-за взрыва газа обрушился целый подъезд. В результате происшествия погибли четыре жителя дома, еще трое получили ранения. Несколько квартир были полностью разрушены. Telegram-канал SHOT отметил, что местные жители вытащили из под завалов ребенка, не дожидаясь приезда спасателей.

20 января два человека погибли в результате взрыва газа и последовавшего за этим пожара в частном доме в городском округе Домодедово, сообщается в заявлении главка СКР по Московской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).