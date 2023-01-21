Два человека погибли при взрыве газа в Подмосковье

Фото: mosobl.sledcom.ru

Два человека погибли в результате взрыва газа и последовавшего за этим пожара в частном доме в городском округе Домодедово, сообщается на сайте главка СКР по Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 20 января в деревне Максимиха. По предварительным данным, взрыв газового баллона произошел при приготовлении пищи. Вслед за этим начался пожар. В огне погибли двое взрослых – мужчина и женщина. Их тела были найдены после того тушения пожара.

В доме также находились две девочки 12 и 14 лет. Они успели выбежать из горящего здания. Им была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Ранее сообщалось о похожем случае в Ржеве Тверской области. Там в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар, который привел к взрыву газа. В результате погиб 67-летний житель дома.

В начале января взрыв газа и пожар произошли в шестиэтажном жилом доме в Хасавюрте (Дагестан). Пострадали три человека, все они получили легкие травмы.