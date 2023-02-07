Из-под завалов подъезда в Тульской области очевидцы спасли ребенка

Фото: tula_online/vk.com

Из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в городе Ефремов Тульской области очевидцы спасли ребенка, передает Telegram-канал SHOT. По сведениям канала, местные жители услышали под завалами плач ребенка и принялись его доставать, не дожидаясь приезда спасателей.

7 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что в Ефремове в одном из жилых домов из-за взрыва газа обрушился целый подъезд. В результате происшествия погибли четыре жителя дома, еще трое получили ранения. Несколько квартир были полностью разрушены.

20 января два человека погибли в результате взрыва газа и последовавшего за этим пожара в частном доме в городском округе Домодедово, сообщается в заявлении главка СКР по Московской области. По данному факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось о похожем случае во Ржеве Тверской области. Там в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар, который привел к взрыву газа. В результате погиб 67-летний житель дома.