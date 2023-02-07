Стали известны детали ЧП со взрывом газа в Ефремове РИА Новости: взрыв газа в доме под Тулой произошел на съемной квартире на четвертом этаже

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Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремове Тульской области произошел в съемной квартире на четвертом этаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В результате происшествия погибли пять человек.

Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже первого подъезда, в съемной квартире, — рассказал собеседник агентства.

7 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что в Ефремове в одном из жилых домов из-за взрыва газа обрушился целый подъезд. Несколько квартир были полностью разрушены. Telegram-канал SHOT отметил, что местные жители вытащили из под завалов ребенка, не дожидаясь приезда спасателей.

По данным областной прокуратуры, взрыв произошел в пятиэтажном пятиподъездном жилом доме № 2 по улице Химиков в Ефремове. В результате обрушился первый подъезд дома. Жильцов эвакуировали, для них был организован пункт временного размещения. Как сообщили в МЧС, жертвами взрыва стали пять человек. Еще трое пострадали. Семерых удалось спасти.

По факту взрыва будет возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего.