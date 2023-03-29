Власти Брянской области опровергли задержание еще одного замгубернатора РБК: власти Брянской области опровергли задержание замгубернатора Симоненко

Фото: bryanskobl.ru

Николай Симоненко

Замгубернатора Брянской области Николая Симоненко не задерживали, передает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Ранее о задержании чиновника сообщил Telegram-канал Mash и связывал это с тем, что он курировал строительство защитной линии, через которую в регион проникли диверсанты из Русского добровольческого корпуса.

Информация не соответствует действительности, Симоненко на рабочем месте. Сегодня он выезжал на строительство моста в соответствии со своими полномочиями, — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно о задержании временно исполняющих обязанности замгубернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Возбуждены уголовные дела.

Как уточняет Mash, 29 марта женщины встретились с дочкой председателя региональной Общественной палаты в одном из заведений столицы. Канал отмечает, что чиновницы были задержаны сразу после получения взяток в размере 4 млн рублей.

В начале марта украинские диверсанты совершили нападение в селе Любечане Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что члены диверсионно-разведывательной группы обстреляли автомобиль, перевозивший детей. Погибли двое взрослых мужчин, подчеркнул губернатор. По его словам, также был ранен 10-летний мальчик, его госпитализировали и успешно прооперировали.

Ранее сообщалось о задержании начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова. Его обвиняют в поставках некачественного вооружения по завышенным ценам. Следствие оценивает ущерб, нанесенный федеральному бюджету, почти в 400 млн рублей.