Выросло число погибших в результате атаки ДРГ под Брянском Богомаз: число погибших в результате действий ДРГ в брянском селе Любечане выросло до двух

Фото: МО Украины

архивное фото, бойцы украинской армии

Число погибших в результате атаки диверсантов в селе Любечане Климовского района Брянской области увеличилось до двух человек, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Ранее в том же населенном пункте при нападении ДРГ погиб водитель автомобиля, также получил ранение ребенок.

По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия, — написал Богомаз.

Днем 2 марта губернатор Брянской области сообщил, что украинские диверсанты проникли на территорию региона и обстреляли автомобиль в селе Любечане. Водитель, перевозивший детей, скончался от полученных ранений, также пострадал ребенок, находившийся внутри, его жизни ничто не угрожает.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. По словам главы государства, нападавшие видели, что это обычная машина, в которой находятся гражданские лица с детьми, но все равно открыли огонь.

В ФСБ заявили, что ситуация в Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. В ведомстве рассказали, что силовиками было обнаружено большое количество взрывных устройств, идет их разминирование.