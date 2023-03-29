Двух врио замгубернатора Брянской области задержали за взятки

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Елена Егорова

Временно исполняющие обязанности замгубернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова были задержаны, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Чиновниц подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

В настоящее время в отношении временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (с. 6 ст. 290 УК РФ). Они задержаны, — сказал собеседник агентства.

6 марта бывшего главу Белгорода Антона Иванова задержали за получение взяток в особо крупном размере. Иванов стал мэром в октябре 2021 года и проработал градоначальником чуть больше года, покинув пост в октябре 2022 года.

Немногим позже Свердловский районный суд Белгорода постановил арестовать бывшего главу города на два месяца. По словам адвоката экс-градоначальника, ее подзащитного обвиняют в получении взятки в виде автомобиля стоимостью почти 3 млн рублей.

Ранее суд приговорил экс-мэра Кирова Владимира Быкова к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество в особо крупном размере. Суд также взыскал с Быкова и его подельника материальный ущерб более чем на 165 млн рублей.