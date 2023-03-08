Экс-мэра Белгорода арестовали за взятку в виде автомобиля Экс-мэра Белгорода Иванова арестовали на два месяца по делу о получении крупной взятки

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Антон Иванов

Свердловский районный суд Белгорода постановил арестовать на два месяца бывшего главу города Антона Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА Новости. По словам адвоката экс-градоначальника Елены Палымовой, ее подзащитного обвиняют в получении взятки в виде автомобиля стоимостью почти три млн рублей.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — зачитал судья Андрей Александров в ходе судебного заседания.

О задержании Иванова стало известно 8 марта. Экс-чиновника задержали, когда он садился в поезд. Он занял пост мэра в октябре 2021 года и проработал градоначальником чуть больше года, покинув должность в октябре 2022 года.

Ранее суд приговорил экс-мэра Кирова Владимира Быкова к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество в особо крупном размере. Суд также взыскал с Быкова и его подельника материальный ущерб на более чем 165 млн рублей.

Дело в отношении Быкова завели в 2019 году. В марте 2022-го Быкова признали виновным в получении взятки и приговорили к восьми годам колонии строгого режима, также назначив 15,6 млн рублей штрафа.